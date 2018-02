Italiani sempre più vecchi. Nel 2017 nascite al nuovo minimo storico

(Teleborsa) - Italiani sempre più vecchi e nascite che toccano un nuovo minimo storico. E'questa la fotografia scattata dall'nel suo report Indicatori demografici. Stime per l'anno 2017., l'Istituto di statistica stima che la, quasi 100mila in meno sull'anno precedente (-1,6 per mille)., nuovo minimo storico e il 2% in meno rispetto al 2016, quando se ne ebbero 473mila., il 64,1% ha età compresa tra 15 e 64 anniNon si rilevano, invece variazioni significative sullaalla nascita:Il gap di sopravvivenza tra donne e uomini scende a 4,3 anni.(+5,1%). In rapporto al numero di residenti,ti, contro i 10,1 del 2016. Il saldo naturale nel 2017 è negativo (-183mila) e registra un minimo storico.Il, positivo per 184mila unità, registra un consistente incremento sull'anno precedente, quando risultò pari a +144mila . Aumentano le i, pari a 337mila (+12%) mentrei, 153mila (-2,6% ).(+10,9% sul 2016)(+19,9%). Solo 40mila emigrazioni per l'estero, sulle complessive 153mila, coinvolgono cittadini stranieri (-5% sul 2016) contro 112mila cancellazioni di cittadini italiani, in leggera diminuzione (-1,8%).(1,34) risulta invariato rispetto all'anno precedente.risultano positivi sia il saldo naturale (+58mila) sia il saldo migratorio estero (+256mila). Tra le poste in negativo sono invece da segnalare 132mila cancellazioni per irreperibilità e 224mila cancellazioni per acquisizione della cittadinanza italiana (+11%)-La popolazione di cittadinanza italiana scende a 55 milioni 430mila (-113mila residenti). Per i cittadini italiani risulta negativo sia il saldo naturale (-241mila) sia il saldo migratorio con l’estero (-72mila).