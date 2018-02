Le Borse europee accentuano le perdite

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che tornano a registrare pesanti perdite dopo il rimbalzo di ieri.Dal Bollettino mensile della BCE emerge che l'Eurozona prosegue sulla strada di un'espansione solida e generalizzata.L'mostra un calo dello 0,33%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un -0,24%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) si attesta su 61,31 dollari per barile (-0,78%).Invariato lo, che si posiziona a 121 punti base, con il rendimento del BTP decennale all'1,95%.sotto pressione, che accusa un calo dell'1,25%, scivola, con un netto svantaggio dello 0,89%, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,06%.Risultato negativo a Milano per tutti i settori, specialmente per(-3,05%),(-2,98%) e(-2,57%).di Milano, troviamo(+1,84%) e(+1,51%) dopo i conti 2017 . I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -3,62%. Sensibili perdite per, in calo del 3,35%. In apnea, che arretra del 3,20%. Tonfo di, che mostra una caduta del 3,11%.di Milano,(+2,13%),(+1,13%),(+1,00%) e(+0,87%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-5,14%. Lettera su, che registra un importante calo del 4,13%. Affonda, con un ribasso del 4,03%. Crolla, con una flessione del 3,04%.