All'Aeroporto di Napoli atterra la tecnologia chatbot

(Teleborsa) - L'aeroporto di Napoli ha messo a disposizione on line, primo scalo in Italia, un innovativoper tutti i passeggeri di voli nazionali e internazionali. La tecnologia dell'aeroporto di Napoli è stata sviluppata dalla start-up Zoro.ai e ottimizzata dall'area Digital di Gesac permette di offrire in maniera dinamica e innovativa i servizi aeroportuali di"Siamo più che convinti che a valle di questo progetto pilota saremo in grado, grazie anche alla collaborazione dei nostri passeggeri che sperimenteranno la tecnologia, di ottimizzare i nostri servizi di informazione per far fronte al crescente numero di passeggeri sempre più nativi digitali", ha commentato soddisfatto– società di gestione dello scalo partenopeo.Grazie al nuovo chatbot, sarà possibile accedere in modo semplice e veloce a tantissimi servizi legati all'aeroporto, al viaggio ma anche al territorio partenopeo. I viaggiatori potranno infatti ricevere informazioni sul loro volo, sui controlli, sulle norme di sicurezza, ovvero scoprire i servizi disponibili fuori e dentro l’aeroporto, con informazioni su negozi e ristoranti, trasporti e parcheggi.che accompagna i viaggiatori alla scoperta della città e del territorio, con la possibilità di ricevere informazioni turistiche tramite ricerca e geo-localizzazione. Il chatbot, integrato con i sistemi dell’aeroporto, nasce suma potrà essere presto esteso ad altre piattaforme.. Si tratta dunque di un vero e proprio assistente virtuale, pronto a soddisfare richieste di carattere organizzativo e informativo ovvero ad accompagnare i turisti nella scoperta delle bellezze di Napoli.Il chatbot per l'aeroporto di Napoli è uno dei primi esempi di interfacce conversazionali interamente custom e integrata con i sistemi IT dell’aeroporto e, per le informazioni turistiche, con il data base del Consorzio Glossa "Campania CRBC", realizzato in collaborazione con il. La vera sfida sarà ora analizzare la grande quantità di dati stimata in oltre 3.500 mila messaggi giornalieri e affinare continuamente il patrimonio informativo del chatbot, in modo da poter offrire progressivamente un numero sempre maggiore di servizi e di informazioni.