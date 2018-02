TXT e-Solutions, ricavi in aumento nel 2017

TXT e-Solutions

(Teleborsa) - Nel 2017,, registranel nuovo perimetro pari a 35,9 milioni di euro, con unarispetto ai 33,1 milioni nel 2016.I ricavi di software per licenze, subscriptions e manutenzioni nell’anno sono stati 4 milioni (+22% rispetto al 2016), mentre i ricavi internazionali sono stati circa il 36% del totale, in crescita del 32% rispetto all’anno precedente.Nel quarto trimestre, il fatturato è balzato del 2,4% a 9,8 milioni rispetto al quarto trimestre 2016 per l’andamento stagionale delle attività. Le attività del settore Aerospace & Aviation nello stesso periodo sono cresciute del 4,6%.La società prevede che l’ Ebitda sia in leggera flessione rispetto al 2016 (3,8 milioni), in particolare per effetto di accresciuti investimenti per lo sviluppo delle attività internazionali e per l’avvio della nuova Divisione TXT Sense sui temi di Realtà Aumentata.Lanetta della Società al 31 dicembre 2017 era positiva per 87,3 milioni, investiti in depositi di liquidità a breve termine presso primarie banche italiane.