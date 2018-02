Piazza Affari zavorra i listini europei

Euro / Dollaro USA

Oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Chimico

Telecomunicazioni

Assicurativo

Banche

Banca Generali

UBI Banca

Buzzi Unicem

Recordati

Goldman Sachs

Moncler

Kering

(Teleborsa) -. La borsa milanese partita in lieve ribasso insieme ai principali mercati di Eurolandia, ora si mostra in coda ai listini. Sulla borsa milanese pesa in particolare il comparto bancario.Dal fronte macro, decelera l'inflazione nel Regno Unito , in attesa del market mover della settimana: il dato sull'inflazione statunitense per il mese di gennaio che verrà pubblicato domani 14 febbraio.per l', che mostra un rialzo dello 0,50%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,48%. Il Petrolio (l) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,24%, all'indomani dell' OPEC che ha alzato le stime su domanda e offerta piccola perdita perche scambia con un -0,45%.Andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,13%. Tentennache cede lo 0,37%.A Piazza Affari, ilè in calo (-1%) e si attesta su 22.114 punti. Sulla stessa linea, ilperde lo 0,97%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,67% sul precedente. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,67%),(-1,27%) e(-1,25%).Tra le, le peggiori performance si registrano su, che ottiene -3,46%., che soffre un decremento del 2,33%.per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,06%.grazie a una promozione diperdopo i buoni conti di