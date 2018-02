Mercati europei puntano al rialzo

FTSE MIB

(Teleborsa) -, conilche mette a segno la stessa performance positiva degli eurolistini.. A cominciare dal PIL della Germania che ha mostrato un'economia in buona salute a quello dell'Italia che sarà diffuso più tardi.vero market mover della settimana.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,237. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,28%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,30%.in luce, con un ampio progresso dello 0,77%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,62%.Resistente ancheche segna un piccolo aumento dello 0,60%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,29%. Sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando dello 0,30%.di Piazza Affari, andamento positivo perche avanza di un discreto +1,35%.In cima al principale listino milanese svettache avanza dell'1,45%.guadagna dello 0,99%.Leinvece, si registrano suche scivola dello 0,99% eche arretra dello 0,96%