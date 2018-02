Modelleria Brambilla festeggia la commessa in Messico

Volkswagen

Modelleria Brambilla

(Teleborsa) - La nuova commessa damette le ali ai titoli, in rialzo del 2,13% a Piazza Affari.Ieri sera la società ha annunciato di aver ricevuto nuovi ordini del valore complessivo di 2,65 milioni di euro da Volkswagen Mexico per la costruzione di attrezzature per la produzione di due motori 4 cilindri a benzina, con consegna prevista tra il primo e il secondo semestre 2018.Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 3,053 e successiva a 3,313. Supporto a 2,793.