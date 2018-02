Piazza Affari segue la scia rialzista di Eurolandia

Euro / Dollaro USA

oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Buzzi Unicem

Heidelbergcement

Telecom Italia

in attesa dei conti e del piano industriale

STMicroelectronics

CNH Industrial

Terna

Recordati

Pirelli & C

Italgas

Ferragamo

(Teleborsa) - Chiusura con il segno più per le principali borse del Vecchio Continente che si posizionano sopra la linea di parità.. Intanto a Wall Street il clima rimane incerto.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,38%. Giornata negativa per l', che archivia la seduta a 1.330,8 dollari l'oncia, in calo dello 0,77%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,62%.in luce, con un ampio progresso dello 0,83%, sostanzialmente invariato, che riporta un misero -0,01%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,64%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,46%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 24.925 punti.di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+3,66%) sulla scia diper, che registra un progresso del 3,01%,di, che mostra un rialzo del 2,64%.Su di giri(+2,59%). Buona la performance di Poste Italiane che avanza dell'1,71% all' indomani dei risultati preliminari del 2017 migliori delle attese e della sorpresa dividendo. Piccolo passo in avanti perche ha annunciato i dati preliminari del 2017 , invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,15%., con un netto svantaggio dell'1,41%., che evidenzia un deciso ribasso dell'1,09%.perche cede lo 0,89%.