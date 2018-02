Borse europee chiudono in rialzo, poco mossa Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

Oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB.



Recordati

Tenaris

Campari

Exor

Prysmian

Italgas

UBI Banca

Maire Tecnimont

Geox

EI Towers

Sias

IGD

De'Longhi

Banca Ifis

Salini Impregilo

(Teleborsa) - Le principali borse europee chiudono la giornata con il segno più, confermando la buona intonazione della giornata.rimane fanalino di coda anche se archivia dalla parte degli acquisti.Intanto, il, durante il suo intervento al Parlamento Europeo ha ribadito che "la ripresa è in atto anche se rimane perplesso dall' inflazione che deve ancora mostrare segnali convincenti . Domani 27 febbraio, riflettori puntati surenderà la sua prima testimonianza.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,231. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,61%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,35%. Seduta senza slancio perche riflette un moderato aumento dello 0,62%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,51%.archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15% sulTra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,89%., che mostra un forte aumento del 2,39%.mostrando un incremento dell'1,20%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,14%.i vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,85%.Giornata no per, che scende dell'1,55%.scende dell'1,35%.Tra i(+8,22%),(+7,61%),(+4,82%) e(+3,83%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,68%.perche segna un -1,65%., con un forte ribasso dell'1,64%., che evidenzia una perdita dell'1,40%.