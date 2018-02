La Borsa di New York avvia sull'onda degli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street avvia la giornata al rilazo come preannuciato dai futures USA.Tra gli indici a stelle e strisce, il, mostra un guadagno dello 0,81% consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per lo, che si porta a 2.762,15 punti. In netto miglioramento il(+1,99%), come l'S&P 100 (0,7%).(+0,82%),(+0,68%) e(+0,62%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,72%),(+1,72%),(+1,40%) e(+1,36%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,01%.Tra i(+2,61%),(+2,17%),(+2,08%) e(+1,97%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,87%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,03%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,91%.