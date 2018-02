USA, peggiora e delude l'attività economica nel Distretto Fed di Chicago

ENAV

(Teleborsa) - Il traffico aereo sta crescendo a ritmi "molto interessanti" in Italia e l'ENAV risponde a questa sfida con investimenti su infrastrutture, tecnologie e capitale umano. E' quanto affermato dall', in una intervista rilasciata a teleborsa in occasione del convegno "Trasporto aereo: volano per lo sviluppo del Paese", organizzato dalla società che gestisce le torri di controllo.“Il traffico aereo sta crescendo decisamente a livello europeo e sicuramente anche, ha confermato la manager."Noi dobbiamo rispondere a questa importante domanda e lo facciamo", ha aggiunto, ricordando che "le persone rappresentano, insieme alla tecnologia, l’altro. E la grande specializzazione piuttosto che la formazione sicuramente rappresentano aree di grande intervento.”La numero uno dell'ENAV ha portato anche un importante esempio di attività che hanno portato grandi benefici al trasporto aereo, come il. "Free Route è uno degli esempi che recentemente abbiamo posto in esercizio e abbiamo dodici mesi di storia che confermano come, la flessibilità che stiamo lasciando alle compagnie aeree di poter attraversare lo spazio aereo seguendo un percorso diretto senza dover rispettare il network di rotta, stia comportando"Stiamo consentendo in dodici mesi alle compagnie aeree di, che vuole dire metteree tutto questo con un beneficio in termini diche vale, ha spiegato, concludendo "direi che è un risultato importante rispetto ad un lavoro che ha preso un anno di attività e stiamo continuando in questa direzione".