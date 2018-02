Maltempo, Gruppo FS: traffico ferroviario in graduale ripresa nel nodo di Napoli

(Teleborsa) - La circolazione ferroviaria è in graduale ripresa nel nodo ferroviario di, dopo i disagi causati dalle difficili condizioni meteorologiche e precipitazioni nevose che hanno interessato la città.Per le corse ferroviarie che attraversano l’area napoletana, sono previste limitazioni nell'offerta ordinaria, fa sapere il, è confermata l’offerta di servizi ferroviari come da programmazione annunciata e comunicata ieri, con la circolazione dell’80% dei treni alta velocità e il 50% dei treni regionali del Lazio.Per tutto il giorno i treni alta velocità provenienti o diretti a Napoli, Salerno e oltre, che non hanno quindi Roma Termini come capolinea, non entreranno a Termini, facendo però fermata e svolgendo servizio di salita e discesa viaggiatori a Roma Tiburtina.E’ confermato anche per oggi il rimborso integrale del biglietto a chi dovesse rinunciare al viaggio.