Maltempo, Gruppo FS: traffico fortemente rallentato nel nodo di Napoli

(Teleborsa) - Si fanno sentire ancora gli effetti del maltempo che si è abbattuto ieri, 26 febbraio 2018, sull'Italia. Buran, il gelido vento siberiano ha portato neve e ghiaccio anche in pianura, imbiancando Roma e causando notevoli problemi alla circolazione ferroviaria Stamane la circolazione è fortemente rallentata nel nodo di Napoli, a causa del peggioramento della situazione meteorologica e per le abbondanti precipitazioni nevose in corso., in linea con il livello di emergenza dei piani neve e gelo , è confermata l’offerta di servizi ferroviari come da programmazione, con l’80% dei treni alta velocità e il 50% dei treni regionali del Lazio.