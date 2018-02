Juventus, utili in calo nel primo semestre

Juventus

(Teleborsa) -disi è chiuso con unche evidenzia una variazione negativa di 28,7 milioniL'esercizio sociale di Juventus non coincide con l’anno solare, ma, che è quello di svolgimento della stagione sportiva.Ilal 31 dicembre 2017 è pari a 137,1 milioni, in aumento rispetto al saldo di 93,8 milioni del 30 giugno 2017 per effetto dell’utile del semestre (+43,3 milioni).L’al 31 dicembre 2017 ammonta a 279,7 milioni (162,5 milioni al 30 giugno 2017).L’esercizio 2017/2018 è attualmente previsto in perdita - spiega la società -e sarà come di consueto fortemente influenzato dall'andamento dei risultati sportivi ed in particolare della UEFA Champions League.