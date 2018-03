Borse europee sui minimi. Piazza Affari in rosso si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che continuano a scontare un, in attesa di maggiori dettagli sulle strategie delle banche centrali , con uno sguardo attento al Forex ed ai segnali di rafforzamento dell'Euro., con qualche spunto interessante su alcune Blue Chips.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,217.In lieve rialzo lo, che si posiziona a 134 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,97%.affonda, con un ribasso dell'1,62%, sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,78%, soffre, che evidenzia una perdita dell'1,03%., in flessione dello 0,90% sulTra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 3,93%, dopo il via libera dell'UE all'integrazione con Essilor , anche quest'ultima mostra una performance analoga alla Borsa di Parigi.Composta, che cresce di un modesto +0,69%.Fra i più forti ribassi si segnala, che continua la seduta con -3,43%.Crolla, con una flessione del 2,97%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,84%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,58%, nonostante la conferma delle insistenti voci di scorporo di Magneti Marelli . La casa d'auto torinese ha però precisato che non c'è certezza sulla finalizazione di questa operazione, che era stata anche ghià ampiamente scontata nelle sessioni precedentiAl Top tra le azioni italiane a(+0,84%) e(+0,68%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,49%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,18%.In caduta libera, che affonda del 3,22%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,05 punti percentuali.