Wall Street avvia la giornata senza slancio

Dow Jones

S&P-500

Microsoft

Intel

Apple

Nike

Caterpillar

Coca Cola

Johnson & Johnson

Mylan

Shire

Monster Beverage

(Teleborsa) - Wall Street avvia la giornata piatta in attesa per l'audizione aldel presidente della Federal Reservedopo che, nella sua prima uscita pubblica nella suo incarico alla Fed di qualche giorno fa, ha confermato rialzi graduali dei tassi d'interesse Dal salgono i redditi e consumi personali , mentre le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione si portano ai livelli più bassi dal 1969. Più tardi si conosceranno i dati suldi febbraio e le spese per le costruzioni.In calo dello 0,24% il. Sulla stessa linea loche scivolano dello 0,12%.Tra i(+0,06%),(+0,28%). Debole(+0,18%), mentresale dello 0,34%. Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,84%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,37%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,49%.Tra i(+3,20%),(+140%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -11,18%.