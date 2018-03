Piazza Affari avvia in retromarcia insieme al Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si apre ancora una giornata negativa per i mercati delcheseguono la scia ribassista diche ha pagato l'intenzione del Presidente USAdi imporre nuovi dazi all'importazione di acciaio e alluminio . Anche Piazza Affari si adegua al rosso dei listini europeiSostanzialmente stabile l', che avvia sui livelli della vigilia e si ferma a 1,226. Anche l'apre la seduta senza slancio. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio () che si attesta sui valori della vigilia a 60,89 dollari per barile.in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,27%. Frazionali i ribassi per, che scende dello 0,45%, earretra dell'1,02%.Sessione negativa per, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,80%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da mercoledì scorso. Sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 24.396 punti.Affondano o perdono terreno. Le peggiori performance si registrano suche avvia -3,77%.perche lascia sul tappeto una perdita del 2,01%.In caduta libera, che affonda del 2,50%.Calo deciso per, che segna un -1,7%.Uniche note intonateche avanza dello 0,81% eche mostra un +0,63%di Milano,(+2,37%),(+1,26%) e(+1,34%). Le peggiori performance, invece, si registrano suche arretra del 2,07%.segna una discesa di ben -1,54 punti percentuali.