Piazza Affari sprofonda nelle vendite insieme all'Europa

(Teleborsa) - Continuano a essere bersagliati dalle vendite i mercati delche fin da stamane hanno seguito la scia ribassista diche ha pagato l'intenzione del Presidente USAdi imporre nuovi dazi all'importazione di acciaio e alluminio La mossa del presidente potrebbe scatenare un'ondata di protezionismo e intaccare la crescita globale. A impensierire gli investitori anche le parole di. Il Governatore dellariflette su una possibile uscita della dalla politica monetaria ultraccomodante Anchesprofonda in un rosso intenso, mentre è alle porte l'appuntamento di domenica 4 marzo , con le elezioni politiche italiane che potrebbero aggiungere incertezza sui mercati.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,229. L'è sostanzialmente stabile su 1.318,3 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,44%.pesante, che segna una discesa di ben -2,06 punti percentuali. In retromarciache scende dello 0,93%. Giornata no perche scivola dell'1,74%.per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa del 2,21%: ilscivola sotto i 22mila punti proseguendo in tal modo una serie negativa, iniziata mercoledì scorso, di tre ribassi consecutivi. Sulla stessa linea, ilcrolla del 2,08%.Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti. Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-4,29%),(-3,18%) e(-2,87%).In questaper la Borsa di Milano, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva. Le peggiori performance si registrano suche arretra del 5,44%. Pesanti anche i titoli della Galassia Agnelli conin calo del 4,41%. In apnea ancheche arretra del 4,37%. In retromarciache mostra un -3,56%.Tonfo diche mostra una caduta del 4,01%.del FTSE MidCap,(+2,15%),(+1,96%), premiata da un upgrade(+0,85%) e(+0,79%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,38%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,90%.Affonda, con un ribasso del 3,36%.Crolla, con una flessione del 3,32%>