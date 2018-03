Stati Uniti, la guerra sui dazi continua

Alcoa

(Teleborsa) - Mentre sembrano arrivare segnali di distensione sul fronte della politica internazionale . Il dibattito sui dazi annunciati dal Presidentecontinua. Il braccio di ferro tra il Presidentefermo nel suo piano di imporre pesanti dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio , speaker repubblicano della Camera statunitense è tornato a fare pressioni sul presidente.Dopo che ieri 5 marzo, Ryan aveva esortatoa fare marcia indietro sulla questione , oggi 6 marzo, l'ritiene che questi debbano essere "più mirati e tagliati su misura" e non imposti in modo generalizzato.che, in una lettera hanno chiesto al presidente statunitense di modificare i dazi che vorrebbe imporre, per esempio colpendo la Cina ed escludendo Canada e società europee e di altre zone del mondo.La lettera è stata firmata da, presidente e amministratore delegato di Aluminum Association, che rappresenta 114 produttori e altre società, tra cui, eche danno lavoro a 713.000 persone negli Stati Uniti.Nella lettera, i produttori si dicono "profondamente preoccupati" sugli effetti globali che i dazi avrebbero sulla loro industria, compresi quelli sull'occupazione.Ma Trump non fa marcia indietro se non aprire un piccolo varco perche è pronto a escludere dai nuovi dazi , se si arriverà a un nuovo accordo sul, l'intesa commerciale tra i tre Paesi americani, meglio nota come NAFTA.