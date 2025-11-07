CNH alza guidance su ricavi ma abbassa su utile per impatto dazi

CNH Industrial

(Teleborsa) -, colosso del settore dei macchinari e dei servizi, ha pubblicato chiuso ilcon undi 67 milioni di dollari e un utile per azione di 0,06 dollari, rispetto all'utile netto di 310 milioni di dollari e all'utile per azione di 0,24 dollari del trimestre terminato il 30 settembre 2024. Iconsolidati sono stati pari a 4,40 miliardi di dollari (in calo del 5% rispetto al terzo trimestre 2024) e il fatturato netto delle Attività Industriali è stato di 3,70 miliardi di dollari (in calo del 7% rispetto al terzo trimestre 2024). Ilgenerato dalle attività operative è stato di 659 milioni di dollari e l'assorbimento di free cash flow del settore Industriale è stato di 188 milioni di dollari nel terzo trimestre 2025."Sebbene l'attuale contesto commerciale rimanga difficile per i nostri agricoltori e costruttori, CNH continua ad adottare misure decisive per affrontare le difficoltà a breve termine - ha detto il- Stiamo mantenendo livelli di produzione disciplinati, riducendo le scorte di canale, investendo in tecnologia e promuovendo l'eccellenza operativa. Il nostro impegno per la qualità e l'innovazione è costante, come dimostrano i recenti lanci di prodotto e il riconoscimento ottenuto dal settore. Guardando al futuro, restiamo concentrati sul raggiungimento dei nostri obiettivi strategici a lungo termine. Sono fiducioso che le misure che stiamo adottando posizioneranno CNH per una rinnovata crescita e un rinnovato successo, man mano che le condizioni di mercato migliorano".Con la minore domanda del settore e gli sforzi per ridurre le scorte in eccesso nei canali di distribuzione, l'azienda ha. I minori livelli di produzione e vendita hanno avuto un impatto negativo sui margini. Inoltre, uno sfavorevole spostamento del mix di vendita dal Nord America all'area EMEA sta influenzando i margini del settore Agricoltura. Tuttavia, i continui sforzi per ridurre i costi operativi hanno parzialmente mitigato l'erosione dei margini. CNH continua a concentrarsi sulla riduzione dei costi di prodotto e sta gestendo attentamente le spese generali, amministrative e di ricerca e sviluppo.Oltre al calo delle vendite cicliche del settore, CNH sta affrontando frequenti cambiamenti nel contesto commerciale globale. L'espansione dei dazi su acciaio e alluminio negli Stati Uniti nell'agosto 2025, ad esempio, ha creato un'ulteriore esposizione per CNH. Azioni di mitigazione, come la collaborazione con la catena di fornitura per identificare fonti alternative, l'esaurimento delle scorte esistenti e le azioni di prezzo sui prodotti nordamericani, hanno ha contribuito a compensare parzialmente gli effetti negativi dei dazi. Nel tempo, la società prevede di compensare completamente l'impatto dei dazi con ulteriori azioni di mitigazione. Tuttavia,, il che ha ulteriormente influito negativamente sui margini di CNH per il 2025.Guardando alla guidance per il 2025, leper riflettere gli effetti negativi dei dazi e il mix geografico sfavorevole delle vendite. In particolare, si aspetta ora: fatturato netto del segmento Agricoltura in calo tra l'11% e il 13% su base annua, senza effetti di cambio; margine EBIT rettificato del segmento Agricoltura tra il 5,7% e il 6,2%; fatturato netto del segmento Costruzioni in calo tra il 3% e il 5% su base annua, senza effetti di cambio; margine EBIT rettificato del segmento Costruzioni tra l'1,7% e il 2,2%; free cash flow delle Attività Industriali tra 200 e 500 milioni di dollari; utile per azione rettificato tra 0,44 e 0,50 dollari.