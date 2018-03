Mercato americano positivo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Beni di consumo primario

Utilities

Sanitario

Johnson & Johnson

Pfizer

Nike

Coca Cola

IBM

Intel

United Health

Express Scripts

Wynn Resorts

Seagate Technology

Activision Blizzard

Mercadolibre

Cerner

Liberty Interactive

Paccar

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 24.895,21 punti; sulla stessa linea, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.738,97 punti. In frazionale progresso il(+0,53%), come l'S&P 100 (0,5%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,92%),(+0,69%) e(+0,67%).Tra i(+2,34%),(+1,53%),(+1,46%) e(+1,44%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,32%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,20%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,84%.Altra i, si posizionano(+8,58%),(+6,39%),(+4,58%) e(+3,74%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,62%.Resta vicino alla parità(+0,09%).Piatta, che tiene la parità.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,32%.