Wall Street in frazionale ribasso

(Teleborsa) -in una giornata priva di dati macro rilevanti , con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,59%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', attestandosi a 2.782,23 punti. In moderato rialzo il(+0,39%); consolida i livelli della vigilia l'(-0,13%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. In fondo alla classifica,(-1,20%),(-0,50%) e(-0,42%).Tra i(+1,28%) sull'annuncio delle dimissioni di Schwartz dalla carica di presidente (+0,90%),(+0,81%) che secondo rumors avrebbe acquisito Texture ed(+0,76%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -2,67%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,58%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,74%.Al top tra i, si posizionano(+10,07%),(+4,94%),(+3,77%) e(+3,27%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -3,59%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,53%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,24%.