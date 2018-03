Italgas, CdA proporrà all'assemblea approvazione dividendo e aumento gratuito

Italgas

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha convocato per il 19 aprile 2018 l’degli azionisti per l’approvazione del Bilancio 2017 e la distribuzione del dividendo, oltre che sulla politica in materia di remunerazione, sul Piano di co-investimento 2018-2020 e sulla nomina di un Amministratore.In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre ai soci laper ciascuna azione. Il dividendo sarà messo in pagamento il 23 maggio 2018, con data stacco il 21 maggio 2018 (record date 22 maggio 2018).In sede straordinaria, l'assemblea sarà chiamata a deliberare sulla, da riservare ae/o di società del Gruppo, per un importo massimo di, con emissione di non oltre n. 4 milioni di azioni ordinarie da riservare esclusivamente ai beneficiari del Piano.Sempre in sede straordinaria i soci dovranno dleiberare sulla modifica all’articolo 13 dello Statuto Sociale riguardante lemediante il sistema del voto di lista.Il Consiglio di Amministrazione sottoporrà inoltre all’Assemblea la conferma dell’Amministratore Indipendente Federica Lolli, cooptata il 27 luglio 2017 in sostituzione della dimissionaria Barbara Borra.