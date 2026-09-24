Technoprobe, Geoffrey Duff Baldwin cooptato nel CdA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Technoprobe , società leader nella progettazione e produzione di probe card rende noto che, in data odierna, ha nominato per cooptazione, il signor Geoffrey Duff Baldwin, quale amministratore della Società, previo parere del Comitato Nomine e Remunerazioni e con l’approvazione del Collegio Sindacale.



Il neonominato Amministratore rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti.



Il Consiglio di Amministrazione ha altresì verificato che il signor Geoffrey Duff Baldwin è in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa applicabile e che non sussistono in capo allo stesso i requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di Corporate Governance.

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