I ricavi record non bastano a Saes Getters: titolo giù dopo il bilancio

Saes Getters

(Teleborsa) - Ricavi in crescita e outlook ottimista per, oggi all'appuntamento con il bilancio 2017.Il produttore di componentistica elettronica ha chiuso l'esercizio con undi 13,9 milioni di euro, in lieve calo rispetto ai 14 milioni messi a bilancio nell'esercizio precedente a causa di svalutazioni al netto delle quali il risultato sarebbe in crescita del 76% a 24,6 milioni.Accelerano(+41%) a 50 milioni di euro e l'(+53%) a 40 milioni di euro, mentre ilcomplessivo tocca la cifra record di 244,9 milioni, segnando un miglioramento del 23,5%.Proposto unsia per azione ordinaria, sia per azione di risparmio."L’inizio dell’esercizio 2018 conferma le favorevoli condizioni di mercato dell’anno precedente e prevediamo che il Gruppo continui a crescere, malgrado l’indebolimento del dollaro nei confronti dell’euro" ha commentato il Presidente di Saes Getters,Accoglienza negativa del mercato ai conti da poco diffusi: le azioni della società hanno accelerato al ribasso sul listino milanese e mostrano ora una discesa del 4,26%.