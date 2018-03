USA, calano a sorpresa le vendite al dettaglio

(Teleborsa) - In calo le vendite al dettaglio degli Stati Uniti, nel mese di febbraio, mentre è in crescita il dato escludendo la componente auto.Nel mese in questione, si è registrato un decremento mensile dello 0,1% a 492 miliardi di dollari dopo il -0,1% rivisto del mese precedente (-0,3% la prima lettura), risultando inferiori alle attese degli analisti che avevano stimato un aumento dello 0,3%. Lo comunica l'US Census Bureau, precisando che su base annua si è registrato un aumento del 4,2%.Il dato "core", ossia le vendite al dettaglio escluse le auto, è salito invece dello 0,3% dopo il -0,1% rivisto di gennaio (-0,2% la prima lettura) ed in linea con le stime degli analisti.