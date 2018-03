Generali +1% dopo i conti. Donnet: "Supereremo target proventi da cessione"

Generali

(Teleborsa) - Gli investitori premiano il bilancio di. I titoli della big delle assicurazioni hanno infatti aperto i battenti in gran spolvero mostrando ora un rialzo dell'1% sul listino milanese.In un briefing telefonico con le agenzia di stampa per commentare i risultati del 2017 , il Chief Executive Officer del Leone di Trieste,, ha dichiarato cheprevisto dal piano industriale. "Il programma è ancora in corso e sarà completato alla fine di questo anno, come previsto. L'importo di un miliardo di proventi previsto sarà probabilmente superato" le sue parole.Il top manager ha poi annunciato chein occasione di un "Investor Day" a Milano.Quanto ad eventuali operazioni di fusioni e acquisizioni Donnet ha confermato che Generali guarda a simili operazioni "se ci consentono si implementare nostra strategia. E su questo non c'è cambiamento".Il CEO ha poi fatto sapere che, che ha un portafoglio Vita di oltre 40 miliardi di euro. "Su Leben stiamo facendo ancora una valutazione. Abbiamo messo la compagnia in run-off e dobbiamo scegliere tra due opzioni: una gestione interna del run-off oppure una cessione di questa compagnia. Ci avviciniamo a una decisione, quando sarà presa sarete informati", ha dichiarato al riguardo.