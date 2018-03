Yoox, via libera di Consob all'OPA di Richemont . Al via il 19 marzo

(Teleborsa) - Nulla osta di Consob all' OPA di Richemont su Yoox Net-A-Porter La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha dato il via libera all'o perazione che permetterà al colosso del lusso elvetico di far suo il fashion retailer online Il, concordato con Borsa Italiana,Ove ne ricorrano i presupposti indicati nel documento d’offerta, sarà