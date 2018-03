TIM, Bollorè e Genish si incontrano a Parigi per fare il punto sul piano Elliott

Vivendi

(Teleborsa) - Incontro a Parigi tranumero uno die l'Amministratore delegato diI due, secondo quanto riportano alcuni rumors, si sarebbero dati appuntamento nella capitale francese per fare il punto sulla situazione nel gruppo di telecomunicazioni dopo le mosse del. Il fondo gestito daha dichiarato di possedere un interesse superiore al 5% nella compagnia telefonica italiana. Una prima notizia che trapela che i due manager sono in piena sintonia sul Piano industriale presentato lo scorso 6 marzo., primo azionista di TIM, con una quota vicina al 25%, è pronto a esaminare commenti espressi daanche se rimane dubbioso sul fatto "che il piano per smantellare e destabilizzare il Gruppo possa creare valore" per la società Intanto la battaglia di. In una lettera su Www.transformingTim.it. Assieme alla lettera-manifesto rivolta agli azionisti del gruppo di tlc, il Fondo ha lanciato oggi un nuovo sito,, alla luce della richiesta di revocare i consiglieri espressione di Vivendi e nominare nuovi amministratori "veramente" indipendenti., assicura, ma "di giocare un ruolo costruttivo nel futuro della società per assicurare che sia gestita a beneficio di tutti i soci". Elliott, si legge, "ritiene che. All'opposto - prosegue - la cattiva gestione del CdA sotto il controllo Vivendi si è tradotta in significativi problemi di governance e in corsi azionari al ribasso.ha ragione di ritenere che un consiglio realmente indipendente sia al momento necessario al fine di migliorare sia la governance sia il rendimento di Telecom"., TIM chiude in salita dello 0,42%.