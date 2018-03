Aquafil chiude il 2017 con risultati positivi

Aquafil

(Teleborsa) -, migliorando tutti gli indicatori di redditività rispetto all'anno precedente.L'si è attestato a euro 25,2 milioni, in crescita del 25,3% rispetto all'esercizio precedente (euro 20,1 milioni) e in leggero miglioramento anche rispetto alle previsioni inserite nel Prospetto Informativo ( 24,7 milioni).arrivano a 549,4 in aumento del 14% dai 482 milioni dell’esercizio precedente.L'è passato da 65,1 milioni di euro a 72,6 milioni, con un incremento pari all'11,5%.L'è cresciuto del 17% da 40,3 milioni a 47,2 milioni di euro. Un risultato migliorativo rispetto ai dati previsionali riportati nel Prospetto Informativo.Laè diminuita a euro 112,1 milioni, migliorando sia rispetto ai 118 milioni al 31 dicembre 2016, sia alle previsioni fornite nel, 122 milioni al 31 dicembre 2017.A Piazza Affari il titolo diha chiuso in rialzo dell'1,27%.