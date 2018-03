Wall Street positiva, indici in rimonta

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per gli indici di Wall Street che tentano un rimbalzo agli scivoloni delle ultime sedute, innescati dai timori sul rischio di una guerra commerciale a livello globale, dopo l'imposizione da parte di Donald Trump di dazi doganali contro la Cina Proprio su questo fronte, il sentiment degli investitori sembra più disteso, poiché sono arrivate nel fine settimana dichiarazioni positive dal, che si è detto "cautamente ottimista sulla possibilità di raggiungere un accordo".Sul versante macro, ha sorpreso in positivo l'indice del distretto Fed di Chicago sull’attività nazionale (CFNAI) che ha mostrato un forte recupero dell'economia, nel mese di febbraio.Sulle prime rilevazioni, in deciso rialzo il(+1,8%), raggiunge i 23.957,79 punti, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, balzo dello, che continua la giornata a 2.632,16 punti. Effervescente il(+2,25%), come l'S&P 100 (1,8%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,50%),(+2,20%) e(+1,77%).Tra i(+5,26%),(+3,32%),(+2,96%) e(+2,87%).(+5,26%),(+4,98%),(+4,11%) e(+4,09%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,94%.