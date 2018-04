Wall Street riduce le perdite di avvio giornata

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Nike

Coca Cola

IBM

Walt Disney

Boeing

Intel

Exxon Mobil

Tesla Motors

Celgene

Henry Schein

Walgreens Boots Alliance

Asml Holding N.V. Represents

Nvidia

Facebook

Qualcomm

(Teleborsa) -Partita in netto calo sulle preoccupazioni per un inasprimento della guerra commerciale USA-Cina ora gli indici mostrano perdite frazionali., buone notizie per il mercato del lavoro. Il dato ADP sull'occupazione è risultato nettamente sopra le stime a conferma di un forte miglioramento del mercato. Recuperano gli ordinativi all'industria nel mese di febbraio, mentre il settore terziario perde colpi.ilsta lasciando sul terreno lo 0,39%. Sulla stessa linea, loche perde lo 0,20% Negativo il(-0,16%).Al top tra i(+1,41%),(+1,29%),(+1,06%) e(+0,76%). Le più forti vendite, invece, si abbattono suche prosegue le contrattazioni a -2,61%., che evidenzia una perdita dell'1,31%., con un decremento dell'1,23%.Tra i(+4,19%),(+3,41%),(+2,59%) e(+2,79%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,85%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,10%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,88%.In caduta libera, che affonda dell'1,88%.