La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

(Teleborsa) - A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,99%, a 24.505,22 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.662,84 punti. In moderato rialzo il(+0,53%), come l'S&P 100 (0,8%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,87%),(+1,81%) e(+1,37%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,79%),(+2,71%),(+2,45%) e(+2,01%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,13%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,54%),(+2,92%),(+2,90%) e(+2,73%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,65%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,30%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,75%.In caduta libera, che affonda del 2,72%.