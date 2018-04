Quirinale, volge al termine il primo giro di consultazioni

(Teleborsa) - Si stanno per concludere le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo Governo. Dopo gli incontri di ieri, 4 aprile 2018, il presidente della Repubblica , Sergio Mattarella, concluderà il giro con gli esponenti delPrima hanno sfilato, con il segretarioche al termine del colloquio ha dichiarato: "Lavoriamo per un governo che lavori almeno 5 anni. Partendo da chi ha vinto le elezioni e numeri alla mano coinvolgendo il Cinque stelle" ma senza "impuntature", come lo scontro "premier sì, premier no, premier forse".Il leader di Forza Italia,, ha detto no a governi fatti "di pauperismi, giustizialismi e populismi" mentre il Partito Democratico si è tirato fuori ribadendo che non ci sono ipotesi di governo. "Il Pd vuol restare all'opposizione, come forza di minoranza, e sfida centrodestra e M5S ad avanzare una proposta di governo", ha detto il segretario dei democratici,Una matassa difficile da sbrogliare per il Capo dello Stato, chiamato a capire se ed entro quali margini sarà possibile cominciare a ipotizzare possibili soluzioni per arrivare a un nuovo Governo.. Mattarella non darà a nessuno l'incarico per formare la maggioranza in attesa di un, che potrebbe essere quindi convocato per la prossima settimana.