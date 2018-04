Vodafone Italia, entro settembre 2018 copertura totale tecnologia Narrowband-IoT

(Teleborsa) -Narrowband-IoT (Narrowband Internet of Things) e annuncia la, per creare una rete in grado di connettere qualsiasi tipologia di oggetto, dalle biciclette ai container, fino ai contatori dell’acqua.La copertura nazionale attraverso la tecnologia Narrowband-IoT, dell’agricoltura di precisione, delle smart cities e delle smart utilities. Ad esempio sarà possibile connettere e monitorare contatori per l’efficienza dei sistemi idrici, cassonetti dell’immondizia intelligenti e parcheggi.Vodafone oggi connette circa 62 milioni di oggetti nel mondo, e 7,5 in Italia, dati in costante aumento grazie alla rapida espansione della tecnologia IoT in tutti i mercati e che incrementeranno ulteriormente con la diffusione del NB-IoT in tutto il territorio. Attraverso tecnologia NB-IoT, infatti,. Una cifra che è oltre trenta volte superiore al numero di SIM attive attualmente in Italia.