Tesmec, ok dei soci al bilancio 2017

Tesmec

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti diha approvato il Bilancio d’Esercizio 2017 della Capogruppo Tesmec che chiude con un utile netto pari a 1,9 milioni di euro, in incremento del 20,9% rispetto agli 1,6 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2016.L’Assemblea ha, inoltre, approvato la destinazione di tale utile netto di esercizio a riserva straordinaria.E' stato, inoltre, presentato il Bilancio Consolidato del Gruppo Tesmec relativo all’esercizio 2017, che ha evidenziato ricavi consolidati pari a 175,6 milioni di euro, in aumento del 36,6% rispetto ai 128,5 milioni di euro al 31 dicembre 2016. Il(EBIT) è pari a 6,1 milioni di euro, in miglioramento del 241,7% rispetto ad un valore negativo per 4,3 milioni di euro al 31 dicembre 2016, mentre il risultato netto consolidato è negativo per 1,4 milioni di euro, in miglioramento del 63,7% rispetto ad un risultato netto negativo per 3,8 milioni di euro al 31 dicembre 2016.L’al 31 dicembre 2017 del Gruppo Tesmec è pari a 85,2 milioni di euro, in miglioramento dell’11,9% rispetto ai 96,7 milioni di euro al 31 dicembre 2016.