Siria, Trump annuncia sanzioni alla Russia: crolla il rublo e la borsa di Mosca

(Teleborsa) - Giornata di passione per la borsa di Mosca e per il rublo, dopo la minaccia dida parte dia seguito dell'attacco chimico lanciato domenica su una delle ultime roccaforti della resistenza a Damasco. Il presidente degli Stati Uniti d'America ha criticato il sostegno della Russia al governo siriano, affermando che quanto sta avvenendo in queste ore in Siria è colpa dell'Iran e della Russia.Immediata la risposta russa, con il primo ministroche ha annunciato contromisure. "Ci riserviamo il diritto di rispondere, includendo gli attuali accordi commerciali", poiché le sanzioni sono "inaccettabili e illegittime".Sulla questione è intervenuta anche l', "condannando nei termini più forti l'uso di armi chimiche e chiedendo una risposta immediata da parte della comunità internazionale". In particolare Bruxelles ha chiesto a Russia e Iran di "usare la loro influenza per prevenire ogni ulteriore attacco".: il cambio dollaro/rublo è schizzato sopra quota 60 (+3,50%) mentre il cross EUR/RUB ha superato quota 74 per la prima volta da agosto del 2016, attestandosi a 74,25 (+4,07%)., con il principale indice Micex in calo dell'8,33%.