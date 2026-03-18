Petrolio, Usa allentano sanzioni su Venezuela per frenare la corsa dei prezzi

(Teleborsa) - L'amministrazione Trump ha emesso una licenza generale che autorizza le aziende statunitensi a operare con la compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA.



L'allentamento delle sanzioni, in vigore dal 2019, segue la cattura del presidente Nicolas Maduro da parte delle forze statunitensi avvenuta a gennaio e la successiva riforma delle leggi sugli investimenti promossa dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez. Un portavoce del Tesoro ha dichiarato che la licenza "porterà benefici sia agli Stati Uniti che al Venezuela, sostenendo il mercato energetico globale attraverso l'aumento dell'offerta di petrolio disponibile".



Attualmente, il Venezuela sta esportando quasi alla massima capacità grazie a partner come Chevron e società di trading come Vitol e Trafigura, con previsioni per marzo che puntano a raggiungere i livelli pre-blocco di circa 900.000 barili al giorno.

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