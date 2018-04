Pirelli, chiesto aumento funzioni al CEO Tronchetti

Pirelli

(Teleborsa) - Cambiamenti in vista nella gestione manageriale diIl colosso dei pneumatici, in una nota diffusa nella serata di ieri, 17 aprile, ha fatto sapere che alil Vice Presidente Esecutivo e Chief Executive Officer,, nonché del raggiungimento degli obiettivi del piano industriale, attraverso una maggiore efficacia operativa.- già condivisa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e di cui è stata data informazione ai Consiglieri -, oltre a tutte le funzioni di staff e le ‘Regions’ per le tematiche istituzionali e di coordinamento complessivo,, alla guida della quale sarà proposto, attuale Executive Vice President responsabile del Primo Equipaggiamento, Region Europa e della Business Unit Prestige. Al Direttore Generale è previsto riportino le diverse ‘Regions’ e tutte le unità organizzative legate alla gestione operativa, ridefinite in “Commercial Original Equipment”, “Commercial Replacement”, “Moto, Velo and Motorsport”, “BU Prestige”, “Strategic Marketing”, “Manufacturing, Purchasing and Supply Chain”;, affidata all’Executive Vice President Technology Maurizio, a presidio delle funzioni ‘Technology & Quality” e “Cyber & Innovation”, che riporteranno anche al Direttore Generale in una logica di stretta collaborazione. A Maurizio Boiocchi continueranno inoltre a rispondere le attività tecniche e F1 in ambito “Motorsport”;