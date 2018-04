Borse europee aprono senza slancio

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Tenaris

Saipem

TIM

Leonardo

Ferragamo

Italmobiliare

Mutuionline

Maire Tecnimont

Credito Valtellinese

OVS

Juventus

ASTM

Interpump

(Teleborsa) - Avvio debole perche si allinea alla performance delle principali. I mercati seguono la scia diWall Street che ha chiuso poco mossa dopo il report sullo stato della economia americana Inocchi puntati sulla politica in vista delle nuove consultazioni del Presidente del Senato,che si prepara a sbrogliare la matassa per la formazione del nuovo Governo. Un compito non facile per l'inquilina diche dovrà riferire asull'esito dei colloqui entro domani, venerdì 20 aprile 2018.in caloche apre con un -0,15%. Rimane sulla parità. Inche evidenzia un incremento dello 0,11%.che mostra sulun rialzo dello 0,06%. Sulla stessa linea, ilche mostra un +0,04%.. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.Tra lea grande capitalizzazione, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,19%.che segna un forte rialzo dell'1,13%. I titoli beneficiano della fiammata del prezzo del greggio avanza dell'1,06%, mentre in vista dell'assemblea il clima diventa sempre più incandescente in avanti per, che mostra un progresso dello 0,96%.invece, si registrano su, che ottiene -0,93%.(+2,50%),(+1,53%),(+1,28%) e(+1,22%). I più forti ribassi, invece, si verificano suche avvia la seduta con -12,83%., che arretra del 2,32%., evidenziando un decremento dello 0,93%.per, che soffre un calo dello 0,75%.