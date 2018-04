E' tempo di Rock per Trenitalia. Il primo treno di Hitachi è pronto per i test

(Teleborsa) -. Il nuovo prodotto diè stato presentato ieri presso lo stabilimento di Pistoia.Maurizio Manfellotto ed il COO Rolling Stock, con la partecipazione delle più alte cariche di FS: l'Ad del gruppoe l'Ad di Trenitaliaha infatti effettuato un, che andranno a rinnovare la flotta dedicata ai servizi regionali. Un investimento di circadedicato alla mobilità dei, che segna la svolta non per i servizi a più alto valore aggiunto come l'Alta Velocità, ma per i servizi dedicati al trasporto infraregionale.







Il treno segna una significativa e importante evoluzione in tecnologia, prestazioni e comfort, oltre ad essere best performer in termini di sostenibilità ambientale con una riduzione dei consumi del 30% e riciclabilità dei materiali al 95%.

Il convoglio a doppio piano, in composizione 4, 5 e 6 casse, ha una capacità di accelerazione doppia rispetto ai treni regionali che oggi viaggiano in Italia ed Europa.



Il numero uno di FS Italiane, Renato Mazzoncini, ha anticipato "entro il 2023 un rinnovo del 75% della flotta regionale di Trenitalia e dimezzare l’età media dei treni dagli attuali 20,3 anni a 10,6 nel 2024”.



Dal canto suo, l'Ad di Trenitalia, Orazio Iacono, ha parlato di "un sogno che diventa realtà", aggiungendo che il nuovo treno consente di "portare comfort, pulizia, sicurezza" a bordo dei treni dei pendolari al pari dell'AV e che "la grande accelerazione dei nuovi treni garantirà ancora più puntualità".



“Siamo orgogliosi di presentare oggi il primo Rock che, in totale aderenza al programma contrattuale, partirà per Velim dove effettuerà le prove di omologazione", ha affermato Maurizio Manfellotto, CEO Hitachi Rail Italy.