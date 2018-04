Wall Street chiude in retromarcia

Dow Jones

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,82% sul, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sullo, che chiude la giornata a 2.670,14 punti. Pessimo il(-1,58%), come l'S&P 100 (-1,0%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-1,68%),(-1,51%) e(-1,02%) sono stati tra i più venduti.Tra i(+3,93%) e(+0,55%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,10%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,86%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,63%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,54%.Tra i(+2,26%),(+0,95%),(+0,80%) e(+0,63%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,10%.Affonda, con un ribasso del 3,75%.Crolla, con una flessione del 3,54%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,35%.