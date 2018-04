Fisco, oltre 1 milione di accessi al 730 precompilato

(Teleborsa) -. Sono oltregli accessi dei contribuenti alla dichiarazione precompilata nei primi 4 giorni (dal 16 al 20 aprile) dal lancio della piattaforma online, circa il- Da quest’anno, inoltre, la compilazione sarà "assistita": il Fisco, infatti, guiderà il contribuente passo passo nell’inserimento di nuove spese deducibili o detraibili non presenti tra i dati precompilati. Lo afferma l’Agenzia delle entrate con una nota. In questo caso, i controlli verranno effettuati solo sulle nuove spese inserite, si legge, e non su quelle già comunicate all’Agenzia dagli altri enti.messi a disposizione dell’Agenzia. Prima di tutto, ildove sono presenti anche le Faq con le risposte alle domande più frequenti, ma anche il, che risponde dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17, e il sabato dalle ore 9 alle ore 13, ai seguenti numeri: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall’estero. E’ anche possibile dialogare "a tu per tu" con le Entrate anche tramiteconclude la nota, utilizzando laoppure prenotare online un