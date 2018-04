Scuola, mobilità personale Ata 2018 al via

(Teleborsa) - Conclusa la fase della mobilità del personale docente,: si tratta, tra l’altro, di un, i quali altrimenti vedrebbero assegnarsi d’ufficio la sede definitiva per il prossimo anno scolastico.Per tale scopo, le, consulenza ed assistenza al personale interessato a ottenere una nuova sede, in attesa della definizione degli organici per il prossimo anno scolastico, "attualmente non sufficienti per la copertura di tutti i posti necessari per un regolare funzionamento delle attività", come ricorda il giovane sindacato.