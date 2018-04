Wall Street cauta in attesa delle trimestrali "clou"

Alphabet

(Teleborsa) -A prevalere è la. Gli investitori si attendono ottimi risultati da questa earning season grazie anche agli sgravi fiscali legati alla riforma votata dal Congresso USA a fine anno Secondo quanto calcolato da Thomson Reuters I/B/E/S, il primo trimestre del 2018 potrebbe essere ricordato come il più "robusto" degli ultimi sette anni con una. Questa settimana alzeranno il velo sul bilancio diversi colossi tecnologici quali(la parent company di Google, che riporterà oggi a mercati chiusi),A due colori i bilanci diffusi oggi daOcchi puntati anche sui rendimenti dei titoli di Stato decennali USA, che si sono portati poco sotto il 3% - i- in scia alle sempre maggiori attese per un rialzo dell'inflazione. Cresce infatti il numero degli analisti secondo i quali, come preannunciato, proprio in scia ad un surriscaldamento dei prezzi.I dati macroeconomici diffusi, in particolare la stima flash dei PMI e le vendite di case esistenti , hanno confermato una congiuntura in salute mentre ha deluso il CFNAI Ilè piatto, l'viaggia poco sopra la parità mentreviaggia sui livelli della vigilia.Tra i(+2,85%),(+1,36%),(+1,10%) e(+0,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,41%.Al top tra i, si posizionano(+6,62%),(+5,75%),(+4,75%) e(+3,12%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,94%.