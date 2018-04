Wall Street chiude in forte calo

Dow Jones

(Teleborsa) - A, forte calo del(-1,74%), che ha toccato 24.024,13 punti, continuando sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi, in essere da mercoledì scorso. Sulla stessa linea in retromarcia l'che scivola a 2.670,29 punti. Pesante il(-2,1%), come l'S&P 100 (-1,4%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,17%) e(+0,65%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,82%),(-2,69%) e(-1,99%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,08%),(+1,10%),(+0,68%) e(+0,68%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,84%.Pesanteche segna una discesa di ben -6,36 punti percentuali.Seduta drammatica perche crolla del 3,72%.Sensibili perdite perin calo del 3,17%.(+9,12%),(+2,41%),(+1,74%) e(+1,43%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,50%.In apneache arretra del 6,47%.Tonfo diche mostra una caduta del 6,26%.Lettera suche registra un importante calo del 4,77%.