Enel rilancia di nuovo su Eletropaulo a 32,2 reais

Enel

(Teleborsa) - Enel Brasil Investimentos Sudeste (Enel Sudeste), società controllata da, ha ulteriormente migliorato i termini della sua offerta pubblica volontaria per l’acquisto dell’intero capitale di Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, lanciata lo scorso 17 aprile, attraverso un incremento del corrispettivo per azione da 32 a 32,2 reais brasiliani per azione.Stamattina Enel aveva annunciato un ulteriore rialzo della posta in gioco In base ai termini dell’Offerta così migliorata - si legge in una nota -, pari a circa 1,3 miliardi di euro al cambio corrente.L’Offerta rimane condizionata, tra l’altro, all'acquisizione di un numero totale di azioni rappresentative di oltre il 50% del capitale sociale di Eletropaulo.