Piazza Affari chiude in coda agli Eurolistini

(Teleborsa) -. La Borsa di Milano è stata penalizzata dal comparto bancario e dal calo diIntanto, dall'altra parte dell'oceano, sul mercato USA, si registrano scambi al rialzo per loper l', che scambia sui valori della vigilia a 1,211. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.322 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 67,87 dollari per barile.avanza dello 0,64%, buona performance perche cresce dell'1,09%. Chiude in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,54%.Il listino milanese archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,47%. Sulla stessa linea, depresso nel finale ilche chiude sotto i livelli della vigilia a 26.198,14 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,19%),(+0,49%) e(+0,43%). Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-1,53%),(-1,21%) e(-0,93%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescenteche vanta un incisivo incremento del 3,62%. Il gruppo ha annunciato conti in salita con un discreto guadagno dell'1,51%.i suche mostra un ampio vantaggio dell'1,44%., che mostra un incremento dell'1,24%. Rimane ai nastri partenzache ha annunciato i conti del primo trimestre , invece, si sono abbattute suche ha terminato le contrattazioni a -2,81%.scende dell'1,51%.per, che segna un -1,47%.Sotto pressioneche ha chiuso con un ribasso dell'1,43%.Tra i(+8,85%),(+6,65%),(+4,35%) e(+1,87%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,46%.registra un ribasso del 2,05%.per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,02%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,74%. Sul listino completo,cede il 25,20%, brevemente sospesa dadurante la seduta. Il gruppo ha annunciato un 2017 in rosso e la decisione di uscire dal segmento STAR di borsa per passare al mercato MTA.