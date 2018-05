Bruxelles propone bilancio UE a lungo termine 2021-2027

(Teleborsa) -spiega che "si tratta di una risposta alle realtà di oggi, in cui l'Europa è chiamata a svolgere un ruolo più importante nel garantire la sicurezza e la stabilità in un mondo instabile, proprio quando lalascerà un vuoto significativo nel bilancio UE.I finanziamenti per le nuove e principali priorità dell'Unione verranno mantenuti o rafforzati e ciò implica inevitabilmente alcuni tagli in altri settori. È tempo di agire responsabilmente, considerata la posta in gioco così elevata.La proposta prevede un bilancio complessivo da 1.279 miliardi di euro, Pari all'1,11 % del reddito nazionale lordo dell'Europa dei 27.Nel complesso la Commissione propone un bilancio a lungo termine di 1.135 miliardi in impegni (espressi in prezzi del 2018)., capo dell'Esecutivo comunitario, ha presentato la proposta alla plenaria del, definendola "ragionevole e responsabile". "Ci occorre un bilancio sufficiente per le nostre ambizioni" e quindi "ambizioso", ma anche "equilibrato e giusto per tutti", ha spiegato."Il nuovo bilancio rappresenta l'occasione per plasmare una nuova, ambiziosa Unione a 27, con al centro il vincolo della solidarietà. Con la proposta di oggi abbiamo presentato un piano pragmatico su come fare di più con meno. Il vento economico favorevole nelle nostre vele ci dà un margine di manovra ma non ci mette al riparo dalla necessità di operare risparmi in alcuni settori.. Ecco che cosa significa agire responsabilmente con il denaro dei contribuenti. Ora la palla è nel campo del Parlamento europeo e del Consiglio. Sono assolutamente convinto che il nostro obiettivo debba essere il conseguimento di un accordo prima delle elezioni del Parlamento europeo il prossimo anno". ha concluso, Commissario europeo per il bilancio, ha dichiarato: "Quello che costituisce davvero il nucleo di questa proposta di bilancio è il valore aggiunto europeo. Investiamo ancora di più in settori nei quali i singoli Stati membri non possono agire da soli o nei quali è più efficiente operare insieme, come nei campi della ricerca, della migrazione, del controllo delle frontiere o della difesa. Contemporaneamente continuiamo a finanziare politiche tradizionali, ma ammodernate, come la politica agricola comune e la politica di coesione, visto che gli standard elevati dei nostri prodotti agricoli e il recupero economico delle nostre regioni vanno a vantaggio di noi tutti."