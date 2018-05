Governo, l'ombra del voto aumenta l'incertezza

(Teleborsa) - ". Ci proverò fino all'ultimo, mae ha vinto in Molise Friuli ". Lo ha detto il, che ancora una volta ribadisce il proprio, mentre si dice pronto ad un preincarico, lasciando. "Non si tratta per il governo con il Pd: si ragiona con i 5 Stelle o altrimenti c'è il voto".Naufragate le possibilità di un governo M5s-Lega e di un esecutivo M5s-Pd resta l'ipotesi di un governo istituzionale che però non piace al. "". Per guidare il prossimo governo - ha aggiunto - "non dico o Salvini o nessuno, dico che io mi sento pronto per la squadra che abbiamo", il centrodestra. E "se mi accorgessi che c'è qualcuno migliore per dare risposte agli italiani, farei anche 18 passi indietro".Il segretario della Lega ha detto di voler aspettare le valutazioni venerdì (4 maggio) del, il giorno successivo alla direzione dem (domani 3 maggio), che dopo la chiusura di Renzi al Movimento Cinque Stelle , ha cambiato volto: dal confronto alla resa dei conti.Luigi Di Maio, leader del M5s, vista sfumare l'alleanza con il Paritito democratico, lancia un nuovo appello per tornare alle urne a giugno. "Sapevo che non era facile, ma non avrei mai immaginato che fosse impossibile". A questo punto "non c'è altra soluzione, bisogna tornare al voto il prima possibile, poi ovviamente deciderà il presidente Mattarella." - ha scritto Di Maio su Facebook - definendo "vergognosa la maniera in cui tutti i partiti stanno pensando tutti al proprio orticello e alle poltrone".. La prospettiva delle elezioni anticipate mette sotto pressione i bond italiani. Lo spread BTP-Bund è stabile a quota 120, ma andrà monitorato sulla scia degli sviluppi dei prossimi giorni.La situazione è complicata e, il capo dello Stato, è ancora in attesa di ulteriori informazioni e di chiarezza da parte delle forze politiche per chiudere quel puzzle che sembra sempre più assomigliare all'immagine delle urne. Ma il Quirinale dice no alle elezioni a giugno, mentre non esclude quelle di ottobre, anche se le considera l'ultima spiaggia.